Владимирская спортсменка выиграла чемпионат России по киокусинкай
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны.
фото предоставлено департаментом спорта
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Владимирская спортсменка Евгения Кузнецова стала чемпионкой России 2019 года по киокусинкай в дисциплине «кёкусин-ката».
Чемпионат и первенство России по киокусинкай в дисциплинах «кёкусин-ката» и «кёкусин-ката-группа» проходили 18 мая в спортивном комплексе Московского центра боевых искусств. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны.
Владимирскую область представляли 13 человек из Владимира, Вязников и Лакинска. По итогам турнира спортсмены 33-го региона заняли второе командное место.
ИСТОЧНИК KP.RU