Владимирская спортсменка выиграла чемпионат России по киокусинкай

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-21T14:04:48+03:00

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны.

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Владимирская спортсменка Евгения Кузнецова стала чемпионкой России 2019 года по киокусинкай в дисциплине «кёкусин-ката».

Чемпионат и первенство России по киокусинкай в дисциплинах «кёкусин-ката» и «кёкусин-ката-группа» проходили 18 мая в спортивном комплексе Московского центра боевых искусств. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны.

Владимирскую область представляли 13 человек из Владимира, Вязников и Лакинска. По итогам турнира спортсмены 33-го региона заняли второе командное место.

ИСТОЧНИК KP.RU