В Петушинском районе бизнесмен попытался провернуть рейдерский захват успешной фирмы

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-21T10:32:36+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело по факту фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Речь по сути идет о попытке рейдерского захвата фирмы "Удачная земля", продававшей участки под строительство дач. Один из учредителей компании, видимо, решил прибрать весь бизнес себе и подделал протокол внеочередного собрания). В нем значилось, что соучередители якобы решили не продлевать полномочия гендиректора, а некоторые доли владения в ООО оказались неоплаченными.

С этой бумагой бизнесмен пошел вносить данные в ЕГРЮЛ. На этой стадии афера вскрылась, а партнеры по бизнесу тут же написали заявление в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU