2019-05-20T17:09:38+03:00
Происшествия

В Коврове на пожаре спасли трех человек, еще семнадцать, в том числе ребенка, эвакуировали

Причина пожара - поджог
Ольга МАКАРОВА
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20 мая в 2.49 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о задымлении в дома №15/2 по улице Сосновая - загорелся коридор, в который выходят двери пяти комнат.

В момент, когда спасатели прибыли к месту, стало ясно, огонь в коридоре отрезал пути спасения жильцов этажа. Пока одни спасатели тушили огонь, другие эвакуировали людей. Установить подъемник для вызволения людей из огненной ловушки оказалось невозможным. Тогда сотрудники МЧС нашли единственный возможный способ - спасти жильцов при помощи двух специальных лестниц. К счастью, этого не потребовалось - к этому моменту открытый огонь удалось ликвидировать. Пока тушили пламя, из одной квартиры, что попала в зону задымления, вывели женщину. После жильцов пятого этажа вывели через подъезд. Всего на пожаре спасли трех человек, еще 17, включая ребенка - эвакуировали.

В результате ЧП сгорела отделка коридора на площади 10 квадратных метров. Причина пожара – поджог. Сотрудники полиции проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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