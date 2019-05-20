Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов
22 мая во Владимире прочитает лекцию кандидат филологических наук Владимир Пахомов - руководитель интернет-портала «Грамота.ру». Она называется «Ангелы и аэропланы: о разной судьбе заимствованных слов в русском языке». Лекцию организует Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира в канун Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая.
Владимир Пахомов, член Экспертного совета Тотального диктанта, расскажет, какие заимствованные слова мы воспринимаем как исконно русские, а какие так и не прижились в нашем языке. Слушатели узнают, как можно определить иностранное происхождение слова, как меняется произношение заимствованных слов под влиянием живого русского устного языка.
Начало лекции в 10:00.
Место проведения: Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (ул. Тихонравова, дом 1).
Вход свободный.
Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.
ИСТОЧНИК KP.RU