2019-05-20T12:39:32+03:00
Общество

Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов

Руководитель портала «Грамота.ру» прочитает во Владимире лекцию о заимствованных словах в русском языке
Анна ДЕКТЯРЕВА
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22 мая во Владимире прочитает лекцию кандидат филологических наук Владимир Пахомов - руководитель интернет-портала «Грамота.ру». Она называется «Ангелы и аэропланы: о разной судьбе заимствованных слов в русском языке». Лекцию организует Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира в канун Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая.

Владимир Пахомов, член Экспертного совета Тотального диктанта, расскажет, какие заимствованные слова мы воспринимаем как исконно русские, а какие так и не прижились в нашем языке. Слушатели узнают, как можно определить иностранное происхождение слова, как меняется произношение заимствованных слов под влиянием живого русского устного языка.

Начало лекции в 10:00.

Место проведения: Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (ул. Тихонравова, дом 1).

Вход свободный.

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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