Глава владимирского Следкома за прошлый год заработал 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-20T11:45:23+03:00

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Руководство Следственного комитета по Владимирской области отчиталось о доходах за 2018 год. Исполняющий обязанности главы СУ СК по региону Андрей Ялин задекларировал доход в 2,49 миллиона рублей. В собственности полковника юстиции находятся две квартиры площадью 58 и 90 квадратных метра, а также гараж в 22,8 квадратных метра, в котором стоит Audi Q3 и мотоцикл Юпитер -5. Жена и.о. главы Следкома задекларировала годовой доход в 124 тысячи рублей. В ее собственности находится машина Hyundai I30.

Заместитель главы СУ СУ РФ по Владимирской области Алексей Головач задекларировал доход за 2018 год в размере 2,35 миллиона рублей, В его собственности находятся 1000 квадратных метров земли под строительство, четверть квартиры (75,4 квадратных метра) и половина гаража (26 квадратных метров). Кроме того, в пользовании заместителя главы владимирского Следкома находится квартира площадью 89,8 квадратных метров. Жена заместителя задекларировала доход в 110,6 тысячи рублей. В ее собственности находится квартира в 67 квадратных метров и четверть квартиры в 75,4 квадратных метра. Еще четверть этой квартиры принадлежит ребенку четы Головач.

ИСТОЧНИК KP.RU