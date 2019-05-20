2019-05-20T11:45:23+03:00
Общество

Глава владимирского Следкома за прошлый год заработал 2,5 миллиона рублей

Его заместитель заработал чуть меньше
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководство Следственного комитета по Владимирской области отчиталось о доходах за 2018 год. Исполняющий обязанности главы СУ СК по региону Андрей Ялин задекларировал доход в 2,49 миллиона рублей. В собственности полковника юстиции находятся две квартиры площадью 58 и 90 квадратных метра, а также гараж в 22,8 квадратных метра, в котором стоит Audi Q3 и мотоцикл Юпитер -5. Жена и.о. главы Следкома задекларировала годовой доход в 124 тысячи рублей. В ее собственности находится машина Hyundai I30.

Заместитель главы СУ СУ РФ по Владимирской области Алексей Головач задекларировал доход за 2018 год в размере 2,35 миллиона рублей, В его собственности находятся 1000 квадратных метров земли под строительство, четверть квартиры (75,4 квадратных метра) и половина гаража (26 квадратных метров). Кроме того, в пользовании заместителя главы владимирского Следкома находится квартира площадью 89,8 квадратных метров. Жена заместителя задекларировала доход в 110,6 тысячи рублей. В ее собственности находится квартира в 67 квадратных метров и четверть квартиры в 75,4 квадратных метра. Еще четверть этой квартиры принадлежит ребенку четы Головач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя
Юрьев-Польский маньяк дважды неудачно нападал на девушек из Владимира
В четверг на два часа перекроют центр Владимира
Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов
Трех жителей сгоревшего владимирского дома разместили в гостинице Профкурсов
Во Владимире назвали лучший класс года
В скверах Коврова появится бесплатный интернет
13-летняя вокалистка из Владимирской области получила гран-при патриотического фестиваля за песню «Черный ворон»
Во Владимирскую область из Европы пришел пакет с наркотиками
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил работы на проезжей части на улице Чайковского
Московский предприниматель пытался дать 10 тысяч рублей владимирскому полицейскому
В Селивановском районе нетрезвого водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей
Истек срок давности: в Вязниках прекратили уголовное дело за подделку документов
У гусевского предпринимателя утилизировали мясо за нарушения
Владимирец избил знакомого и украл у него сумку с 300 рублями
Ковровчанке ограничили свободу на 10 месяцев за убийство сожителя
Во Владимирской области за ночь сгорели два жилых дома
Во Владимирской области выделят более 10 миллиардов рублей на увеличение продолжительности жизни
Во Владимирской области начал работу центр привлечения врачей
Сотрудница муромского музея получила награду от Президента РФ
Книги для библиотек Владимирской области попросили у Собянина
Владимир вошел в пятерку городов с самыми интересными музеями
Во Владимирской области начнут проверять автобусы из-за высокой аварийности на общественном транспорте
В Гусь-Хрустальном районе в пожаре погиб человек
Во Владимире высадят 350 тысяч цветов
Во Владимирской области проверят системы оповещения
Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее
Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК