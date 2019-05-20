2019-05-20T11:42:27+03:00
Общество

Во Владимире назвали лучший класс года

Победители получат грант в 50 тысяч рублей
Вероника ПАНИНА
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В конце прошлой недели во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший класс года». Победителями стали ученики 7 А класса школы №21. Этот класс получил главный приз - грант в размере 50 тысяч рублей.

Всего в конкурсе участвовали 27 классов - ученики от 6 до 9 класса владимирских школ. Сначала в отборочном туре команды проявляли ловкость и находчивость. В финал вышли 10 классов, каждый из которых защитил свой авторский социальный проект, который был посвящен воинам-интернационалистам.

Церемония награждения победителей прошла во Дворце детского (юношеского) творчества. Все конкурсанты получили дипломы, а призеры – денежные гранты в размере 50, 35 и 25 тысяч рублей соответственно.

Призовые места в этом году распределились так:

1 место – 7 А класс школа № 21» (классный руководитель – Юлия Седова).

2 место:

8 А класс школа № 2 (классный руководитель Анна Тихомирова);

9 А класс школы № 8 (классный руководитель Ирина Чкалова).

3 место:

6 Б класс школы № 36» (классный руководитель Мария Аниденкова);

8 А класс школы № 44 (классный руководитель Лариса Колесова).

ИСТОЧНИК KP.RU

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