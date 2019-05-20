Во Владимире назвали лучший класс года
В конце прошлой недели во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший класс года». Победителями стали ученики 7 А класса школы №21. Этот класс получил главный приз - грант в размере 50 тысяч рублей.
Всего в конкурсе участвовали 27 классов - ученики от 6 до 9 класса владимирских школ. Сначала в отборочном туре команды проявляли ловкость и находчивость. В финал вышли 10 классов, каждый из которых защитил свой авторский социальный проект, который был посвящен воинам-интернационалистам.
Церемония награждения победителей прошла во Дворце детского (юношеского) творчества. Все конкурсанты получили дипломы, а призеры – денежные гранты в размере 50, 35 и 25 тысяч рублей соответственно.
Призовые места в этом году распределились так:
1 место – 7 А класс школа № 21» (классный руководитель – Юлия Седова).
2 место:
8 А класс школа № 2 (классный руководитель Анна Тихомирова);
9 А класс школы № 8 (классный руководитель Ирина Чкалова).
3 место:
6 Б класс школы № 36» (классный руководитель Мария Аниденкова);
8 А класс школы № 44 (классный руководитель Лариса Колесова).
ИСТОЧНИК KP.RU