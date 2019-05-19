Московский предприниматель пытался дать 10 тысяч рублей владимирскому полицейскому
Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении московского предпринимателя, которого обвиняют в покушении на дачу мелкой взятки.
Московский предприниматель хотел дать 10 тысяч рублей начальнику отдела участковых уполномоченных полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. Работник предпринимателя - гражданин одной из стран ближнего зарубежья - трудился во Владимире и находился в России после окончания срока временного пребывания.
Предприниматель понял, что его работник будет депортирован, а он сам понесет убытки, и поэтому решил дать взятку сотруднику полиции. Но начальник отдела отказался брать деньги.
Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский райсуд.
ИСТОЧНИК KP.RU