2019-05-19T18:41:23+03:00
Происшествия

Московский предприниматель пытался дать 10 тысяч рублей владимирскому полицейскому

Иностранный работник предпринимателя находился во Владимире после окончания срока пребывания
Валерия Рудометова
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Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении московского предпринимателя, которого обвиняют в покушении на дачу мелкой взятки.

Московский предприниматель хотел дать 10 тысяч рублей начальнику отдела участковых уполномоченных полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. Работник предпринимателя - гражданин одной из стран ближнего зарубежья - трудился во Владимире и находился в России после окончания срока временного пребывания.

Предприниматель понял, что его работник будет депортирован, а он сам понесет убытки, и поэтому решил дать взятку сотруднику полиции. Но начальник отдела отказался брать деньги.

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский райсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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