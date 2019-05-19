В Селивановском районе нетрезвого водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-19T16:43:36+03:00

Мужчина несколько раз садился за руль пьяным

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Жителя Селивановского района уже штрафовали за езду в нетрезвом виде на 30 тысяч рублей и лишали прав на 1, 5 года. Но ни то, ни другое не остановило мужчину, и он вновь сел за руль пьяным.

Как сообщает пресс-служба суда, в январе этого года в два часа ночи инспекторы остановили машину мужчины. Он ехал на "ВАЗе" в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД отправили водителя на медицинское освидетельствование. Но мужчина отказался выполнить законные требования.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей и лишил прав на 2 года.

При определении размера штрафа суд учел тяжесть и обстоятельства преступления, имущественное и семейное положение подсудимого.

ИСТОЧНИК KP.RU