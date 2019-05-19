2019-05-19T14:13:10+03:00
Общество

У гусевского предпринимателя утилизировали мясо за нарушения

В холодильнике было мясо без срока годности и документации
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку торговой точки в Гусь-Хрустальном, где продавали мясо. В ходе нее были выявлены нарушения требований Технических Регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

По информации Россельхознадзора предприниматель и его сотрудники не соблюдали температурный режим и не вели журнал учета. В холодильнике были фарш и сало без срока годности и товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

За нарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении. Выдано предписание. Продукция снята с реализации и утилизирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Селивановском районе нетрезвого водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей
Истек срок давности: в Вязниках прекратили уголовное дело за подделку документов
Владимирец избил знакомого и украл у него сумку с 300 рублями
Ковровчанке ограничили свободу на 10 месяцев за убийство сожителя
Во Владимирской области за ночь сгорели два жилых дома
Во Владимирской области выделят более 10 миллиардов рублей на увеличение продолжительности жизни
Во Владимирской области начал работу центр привлечения врачей
Сотрудница муромского музея получила награду от Президента РФ
Книги для библиотек Владимирской области попросили у Собянина
Владимир вошел в пятерку городов с самыми интересными музеями
Во Владимирской области начнут проверять автобусы из-за высокой аварийности на общественном транспорте
В Гусь-Хрустальном районе в пожаре погиб человек
Во Владимире высадят 350 тысяч цветов
Во Владимирской области проверят системы оповещения
Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее
Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК