У гусевского предпринимателя утилизировали мясо за нарушения

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-19T14:13:10+03:00

В холодильнике было мясо без срока годности и документации

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Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку торговой точки в Гусь-Хрустальном, где продавали мясо. В ходе нее были выявлены нарушения требований Технических Регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

По информации Россельхознадзора предприниматель и его сотрудники не соблюдали температурный режим и не вели журнал учета. В холодильнике были фарш и сало без срока годности и товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

За нарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении. Выдано предписание. Продукция снята с реализации и утилизирована.

ИСТОЧНИК KP.RU