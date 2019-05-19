У гусевского предпринимателя утилизировали мясо за нарушения
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку торговой точки в Гусь-Хрустальном, где продавали мясо. В ходе нее были выявлены нарушения требований Технических Регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
По информации Россельхознадзора предприниматель и его сотрудники не соблюдали температурный режим и не вели журнал учета. В холодильнике были фарш и сало без срока годности и товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции.
За нарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении. Выдано предписание. Продукция снята с реализации и утилизирована.
ИСТОЧНИК KP.RU