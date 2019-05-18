Во Владимирской области выделят более 10 миллиардов рублей на увеличение продолжительности жизни

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-18T16:48:56+03:00

Нацпроект "Здравоохранение" в 33 регионе уже распланирован до 2024 года

Изменить размер текста: A A

Как рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев, в ближайшие годы региональную медицину ждут масштабное техническое переоснащение, капремонты больниц и поликлиник, приобретение мобильных медицинских комплексов, открытие центров амбулаторной онкологической помощи и многое другое.

Цель реализации национального проекта"Здравоохранение" – увеличение средней продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Этих результатов планируется достичь не только за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, но и путем активного продвижения здорового образа жизни.

Как отметил Алексей Мозалев, парадигма современного здравоохранения – активная роль человека в сохранении своего здоровья. Ее основа – ведение здорового образа жизни, регулярная физическая активность, рациональное питание, контроль собственной массы тела, прохождение диспансеризации и вакцинации, а также постоянный мониторинг своего здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU