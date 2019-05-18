2019-05-18T12:29:51+03:00
Звезды

Сотрудница муромского музея получила награду от Президента РФ

Елена Субботина стала "Заслуженным работником культуры РФ"
Алексей СУХОВ
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Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоено Елене Субботиной – главному научному сотруднику сектора экскурсионной работы государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области "Муромский историко-художественный музей".

Напомним, что в этом году Муромский историко-художественный музей празднует столетие. 18 мая состоялось торжественное открытие здания нового фондохранилища музея. Здесь были проведены ремонтно-реставрационные работы. Затраты составили 56,3 миллиона рублей.

Кроме того, было закуплено специальное музейное, световое, реставрационное оборудование и мебель на сумму более 10 миллионов рублей, в том числе 6 миллионов было выделено из средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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