Книги для библиотек Владимирской области попросили у Собянина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-18T11:20:39+03:00

Столичные библиотеки будут списывать их в 33 регион

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Владимирской области выделили 20 миллионов на создание модельных библиотек. Так называются образцовые библиотеки, которые имеют облагороженный вид, богатые и разнообразные фонды книг, а также современные компьютеры.

5 миллионов рублей пойдут Григорьевской библиотеке-филиалу Гусь-Хрустального района. 15 миллионов рублей - Центральной библиотеке и детской районной библиотеке Селивановского района. За счёт средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести текущий ремонт, организовать современное пространство, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала.

Тем временем губернатор Владимир Сипягин обратился с просьбой оказать посильную помощь в обновлении книг сельских библиотек 33 региона к своему коллеге – мэру Москвы Сергею Собянину. Столичные библиотеки, пополняя и обновляя свои фонды, избавляются от излишней литературы, которая, по мнению Владимира Сипягина, могла бы ещё хорошо послужить сельским читателям Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU