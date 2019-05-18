Владимир вошел в пятерку городов с самыми интересными музеями

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-18T11:12:00+03:00

Нас сравнили с Ярославлем и Великим Новгородом

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Аналитическое агентство ТурСтат ко Дню музеев, 18 мая, представило рейтинг российских городов с самыми интересными музеями.

В первую десятку городов, популярных для походов по музеям, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город для посещения музеев отдали 50% голосов, за Москву - 25%, за Нижний Новгород - 6%, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород - по 4%, за Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь - по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU