2019-05-18T09:18:09+03:00
Общество

Во Владимирской области начнут проверять автобусы из-за высокой аварийности на общественном транспорте

Причем ГИБДД будет использовать скрытые патрули
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области стартует профилактическая акция "Автобус", сообщает пресс-служба областного УМВД. Ее запускают в связи с высокой аварийностью на общественном транспорте за последние месяцы.

За 4 месяца 2019 года на территории области совершено 34 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 5 человек и 60 были ранены. Из них 14 ДТП совершено по вине водителей автобусов. Акция пройдет в период с 17 по 26 мая. При этом сотрудники ГИБДД особое внимание будут обращать на перевозки групп детей автобусами во время особых заказов (школьные экскурсии, праздники и так далее).

Все транспортные средства будут проверять на соответствие конструкции, техническое состояние и оборудование. При этом контролировать общественный транспорт, работающий на городских и районных маршрутах, будут, в том числе, скрытые патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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