В Гусь-Хрустальном районе в пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-18T09:12:02+03:00

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Вечером 17 мая в поселке Уршельский произошел сильный пожар. Около 22 часов загорелся частный деревянный дом на улице Фрунзе.

Пожарным о пожаре сообщили в 21.50. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Однако к приезду спасателей дом горел полностью и спасти строение уже было невозможно.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По словам очевидцев, в доме во время пожара погиб хозяин квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU