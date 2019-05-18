В Гусь-Хрустальном районе в пожаре погиб человек
В поселке Уршельский сгорел дом
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Вечером 17 мая в поселке Уршельский произошел сильный пожар. Около 22 часов загорелся частный деревянный дом на улице Фрунзе.
Пожарным о пожаре сообщили в 21.50. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Однако к приезду спасателей дом горел полностью и спасти строение уже было невозможно.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По словам очевидцев, в доме во время пожара погиб хозяин квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU