Во Владимире высадят 350 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-17T17:36:53+03:00

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В этом году из-за теплого мая во Владимире высаживать цветы на клумбы начали раньше обычного. Всего в городе высадят 350 тысяч цветов, общая площадь клумб составит больше 7500 квадратных метров.

Самые большие клумбы появятся в традиционных местах: сквер Липки и Пушкинский бульвар, сквер у памятника Александру Невскому, сквер возле ГДК и площадь адмирала Лазарева, площадь Победы и Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевскую, Мира, Добросельскую, Комиссарова.

Но будут разбиты цветники и в новых местах. Это площадь Фрунзе и пруд на Комиссарова. По-новому будет оформлена Лыбедская магистраль: здесь планируется развить «водную» тему, к имеющимся флористическим конструкциям добавятся новые - например, цветочная скульптура «Фонтан».

В мэрии утверждают, что в этом году две трети рассады цветов, которые украсят Владимир, выращены в собственной теплице. Она уже полностью достроена.

В теплице в этом году вырастили рассаду георгинов, бегонии, сальвии, петунии, тагериса, цинерарии, цинии, бархатцев и колеусов. Они и станут основой для больших городских клумб, которых разобьют более тридцати. Кроме того, в этом году во Владимире повесят больше 300 вертикальных цветочных конструкций в виде кашпо.

И впервые во Владимире высадяд розы - вдоль улицы Мира напротив здания областной администрации на площади 200 кв. метров. Главное, чтобы не украли.

ИСТОЧНИК KP.RU