В Муроме соберутся сильнейшие пловцы со всей России

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-17T14:05:45+03:00

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19 мая в Муром съедутся сильнейшие пловцы из нескольких российских регионов для участия в уникальном турнире «Мастер брасса». Он по сложившейся традиции станет смотром для молодых талантов, специалистов самого древнего спортивного способа плавания, в котором когда-то блистал муромлянин, олимпийский призёр Николай Панкин.

Победители будут определяться среди юношей и девушек на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании брассом. С помощью универсальной таблицы очков Международной федерации плавания будут выявлены и абсолютные достижения. А тем, кто их покажет, будут вручены специальные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU