Во Владимире пройдет общегородской диктант

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-17T13:50:27+03:00

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23 мая в 17.30 во Владимирской научной библиотеке пройдет XVIII общегородской диктант, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Проверить свои силы в правописании сможет любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий. Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки на сайте библиотеки. Подбор текста для диктанта, его озвучивание и проверочные работы проведут преподаватели русского языка филологического факультета.

Акции-диктанты, посвященные различным датам в сфере русского/родного языка и литературы, проводятся во Владимирской областной библиотеке ежегодно начиная с 2013 года. Они уже давно нашли своих постоянных участников, количество вовлеченных в акции постоянно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU