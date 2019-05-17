Владимирцы смогут увидеть старинные книги из ризницы Успенского собора

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-17T13:45:57+03:00

На выставке представлено 19 книжных памятников XV—XIX веков, хранящихся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

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18 мая в "Палатах" откроется выставка «Вечность в реликвиях: книжные памятники XV—XIX веков из ризницы Успенского собора».

В середине XII — первой половине XIII века в Успенском соборе велось летописание. Благодаря стараниям причта уже в 60-х гг. XII в. была составлена древнейшая редакция «Сказаний о чудесах Владимирской иконы Богоматери».

Во второй половине XIII — начале XIV века Успенский собор стал временным местом пребывания перебравшихся из разоренного монголами Киева русских митрополитов. Этот период в истории храма связан с пастырской деятельностью святителей Кирилла II, Максима, Петра, а также владимирского епископа Серапиона.

Наиболее ценные рукописи и издания хранились в соборной ризнице. В конце XIX века, благодаря исследовательским работам протоиерея Успенского собора Александра Виноградова, они впервые стали известны широкой публике. После Октябрьской революции собрание ризницы поступило во Владимирский музей.

Стоимость билетов: 40 – 80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU