2019-05-17T13:36:38+03:00
Спорт

Во Владимире стартует чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике

В соревнованиях примут участие 150 человек
Алексей СУХОВ
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17 мая во Владимире, во Дворце спорта на стадионе «Торпедо», состоится официальное открытие Чемпионата Центрального федерального округа по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин.

Владимирскую область на соревнованиях представят 14 атлетов.

В Чемпионате примут участие 150 человек (48 женщин и 102 мужчины) из 12 регионов ЦФО. Спортсмены будут выступать в 10 весовых категориях. Для женщин предусмотрены категории от «45 кг» до «87+ кг», для мужчин – от «50 кг» до «109+ кг».

Соревнования будут проходить 3 дня.

Первенство ЦФО является отборочными на чемпионат России по тяжёлой атлетике, который пройдёт в конце июня в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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