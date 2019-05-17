2019-05-17T13:23:05+03:00
Происшествия

65-летнюю жительницу Владимирской области задержали за авиадебош в Крыму

Она была пьяной
Вероника ПАНИНА
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Уроженка Владимирской области устроила пьяный дебош на борту самолета «Москва-Симферополь». Как рассказали бортпроводники, пенсионерка весь полет вела себя агрессивно, грубила и не реагировала на требования экипажа. Как только самолет приземлился, еще до того, как погасло табло «Пристегните ремни», пожилая женщина встала со своего места, пошла по проходу и попыталась выйти из самолета. Требования стюардесс вернуться на место проигнорировала, устроила скандал и попыталась ударить бортпроводника.

Экипаж связался с аэропортом Симферополя и попросил вызвать полицию. Прибывший наряд задержал женщину.

- Сотрудники полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте доставили в отдел полиции для разбирательства гражданку 1954 г.р., нарушавшую общественный порядок на борту воздушного судна, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Женщина направлена на медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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