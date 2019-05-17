2019-05-17T13:19:11+03:00
Происшествия

Муромлянин ограбил магазин в Коврове

Изначально в город оружейников он ехал к девушке
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Мурома.

По данным пресс-службы УМВД, в конце января текущего года муромлянин приехал в Ковров на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальной сети. Видимо, потратил на нее сразу все деньги, а уехать назад в Муром было не на что. Поэтому он решил залезть в магазин. Муромлянин разбил стекло и забрал с витрин алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на 76 тысяч рублей! Возможно, все это мужчина хотел перепродать.

Вора оперативно задержали полицейские. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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