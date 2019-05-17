Владимирскому худграфу исполнилось 40 лет

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-17T13:04:08+03:00

В честь юбилея в центре пропаганды ИЗО проходит выставка работ выпускников

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Худграфу ВлГУ исполнилось 40 лет. В честь юбилея в центре пропаганды изобразительных искусств города Владимира проходит выставка работ выпусков факультета. Она продлится до 12 июня.

Художественно-графический факультет тогда еще Владимирского педагогического института был основан владимирским художником Алексем Антоновым. В разные годы деканами факультета были: А.Т. Антонов, В.И. Решетников, В.Н. Константинов, Р.Н. Буистов, А.Е. Пальтов, В.Н Киселёв, В.Е. Улитин, В.Н. Семёнов.

В успешном становлении и формировании факультета неоценимое значение имела педагогическая деятельность зам. Декана факультета Г.Ф. Макаревской, зав. кафедрой живописи В.А. Басманова.

С 2001 года на художественно-графическом факультете было открыто отделение «Дизайн».

В 2008 году осуществлен первый набор студентов на направление «Реставрация».

ИСТОЧНИК KP.RU