2019-05-16T18:56:26+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают послушать шедевры симфонической музыки XX века

Они прозвучат в исполнении молодого скрипача Айлена Притчина
Алексей СУХОВ
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17 мая слушателей Центра классической музыки вновь ждёт встреча с одним из самых ярких российских скрипачей своего поколения - Айленом Притчиным, победителем разных международных конкурсов.

В исполнении музыканта прозвучит концерт для скрипки с оркестром австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда.

Во втором отделении Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина исполнит Шестую симфонию Сергея Прокофьева. Это остродраматическое произведение, исполненное боли и страдания, скорбных воспоминаний о годах войны, раздумий о жизни и смерти. Называя её симфонией-элегией памяти жертв Второй мировой войны, Шестую Прокофьева нередко сравнивают с Шестой Чайковского.

Начало концерта – 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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