Владимирцев приглашают послушать шедевры симфонической музыки XX века
17 мая слушателей Центра классической музыки вновь ждёт встреча с одним из самых ярких российских скрипачей своего поколения - Айленом Притчиным, победителем разных международных конкурсов.
В исполнении музыканта прозвучит концерт для скрипки с оркестром австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда.
Во втором отделении Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина исполнит Шестую симфонию Сергея Прокофьева. Это остродраматическое произведение, исполненное боли и страдания, скорбных воспоминаний о годах войны, раздумий о жизни и смерти. Называя её симфонией-элегией памяти жертв Второй мировой войны, Шестую Прокофьева нередко сравнивают с Шестой Чайковского.
Начало концерта – 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU