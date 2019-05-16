2019-05-16T18:48:18+03:00
Общество

Во Владимире пройдет первый Семейный областной фестиваль ГТО

В фестивале примут участие 15 семей
Алексей СУХОВ
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Первый региональный фестиваль «ГТО» среди семей Владимирской области пройдет на владимирском стадионе «Лыбедь» 18 мая в 11:00.

В фестивале примут участие 15 семей (в общей сложности более 50 человек), прошедших предварительный отбор на местах. В финале соревнований встретятся жители 14 Владимира, Кольчугина, Вязников, Радужного, а также Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского районов и других.

Количество участников в команде не ограничено: папа, мама и дети от 6 до 13 лет. Семьи будут проходить испытания по пяти нормативам, которые включены во все возрастные ступени комплекса ГТО: бег на дистанцию 30 метров, отжимание, прыжки в длину с места, упражнение на пресс и наклон.

Предусмотрены личные и командные зачеты – в последних будут учитываться результаты трех человек – родителей и лучшие спортивные показатели одного из детей (если в команде их несколько).

Победители и призеры фестиваля получат дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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