2019-05-16T18:45:42+03:00
Общество

17 мая владимирцам предлагают поехать на работу на велосипеде

Областной центр присоединится к ежегодной акции
Алексей СУХОВ
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17 мая в России пройдёт ежегодная акция «На работу на велосипеде». Самый простой способ поучаствовать в акции – сесть на велосипед и поехать на нём по делам или на работу.

Акция показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Департамент здравоохранения Владимирской области призывает жителей региона присоединиться к акции. К слову, среди сотрудников медицинского ведомства есть те, кто в тёплое время года постоянно добирается на работу на этом двухколёсном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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