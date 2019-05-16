Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина

16 Май 16:58 2019-05-16T16:58:06+03:00

Представители фирмы не могли не заметить потерю 40 тысяч рублей

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Подозреваемый работал водителем в одной из собинских организаций. На работе ему выдали топливную карту для заправки машины, но мужчина использовал ее не по назначению и заправлял чужие машины.

Неоднократно пользуясь картой не по назначению, житель Собинки в общей сумме залил в баки своих знакомых более 900 литров бензина, разорив работодателя на 40 тысяч рублей.

Обнаружив недостачу, представители фирмы сразу же обратились в полицию. В УМВД России по Владимирской области сообщают, что расследование уголовного дела продолжается. Мужчина обвиняется в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU