Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина
Представители фирмы не могли не заметить потерю 40 тысяч рублей
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Подозреваемый работал водителем в одной из собинских организаций. На работе ему выдали топливную карту для заправки машины, но мужчина использовал ее не по назначению и заправлял чужие машины.
Неоднократно пользуясь картой не по назначению, житель Собинки в общей сумме залил в баки своих знакомых более 900 литров бензина, разорив работодателя на 40 тысяч рублей.
Обнаружив недостачу, представители фирмы сразу же обратились в полицию. В УМВД России по Владимирской области сообщают, что расследование уголовного дела продолжается. Мужчина обвиняется в краже.
ИСТОЧНИК KP.RU