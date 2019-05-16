2019-05-16T16:41:40+03:00
Общество

Владимирский "Кванториум" набирает детей на направление "Квантоматематика"

В группу набирают учащихся 7-11 классов
Ольга МАКАРОВА
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Региональный детский технопарк Кванториум-33 объявляет дополнительный набор в группы по направлению "Квантоматематика". Записаться на занятия могут ученики 7-11 классов..

Эта математика разительно отличается от школьной. На занятия школьников научат решать прикладные задачи, такие как поиск кратчайшего пути, оптимальной логистики, задачи массового обслуживания с использованием теории вероятностей, теории графов, теории множеств и других.

Занятия буду проходить по понедельникам и четвергам с 16:00 до 18:00 Для записи в группу звоните по телефону 52-08-67

ИСТОЧНИК KP.RU

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