В ночь на пятницу во Владимирской области ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-16T14:48:38+03:00

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Несмотря на почти летнюю погоду, на дворе еще не лето, а май месяц. А значит, вполне могут быть ночные заморозки. Именно об этом предупреждает управление МЧС по Владимирской области.

В ночь на 17 мая температура воздуха на западе региона может опуститься до -1 градуса. На остальной территории области тоже будет холодно - около нуля, максимум - +2. Садоводам и дачникам, которые уже успели высадить в грунт рассаду помидоров, огурцов, клубники и так далее, стоит позаботиться о том, чтобы укрыть ее. Кустарники и деревья особо защищать не требуется - похолодание будет кратковременным. Разве что вы выращиваете какие-то особо теплолюбивые сорта - тогда надо укрыть и их.

Жителям Владимирской области повезло, что цветение плодовых деревьев почти закончилось - заморозки не повлияют на будущий урожай. К тому же они будут очень непродолжительными, всего несколько часов - уже утром в пятницу температура воздуха поднимется до +10 градусов, а в выходные днем будет до +18. Все-таки май месяц!

ИСТОЧНИК KP.RU