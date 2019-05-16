2019-05-16T14:48:38+03:00
Общество

В ночь на пятницу во Владимирской области ожидаются заморозки

Берегите свою рассаду!
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Вишня почти отцвелаВишня почти отцвелаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Несмотря на почти летнюю погоду, на дворе еще не лето, а май месяц. А значит, вполне могут быть ночные заморозки. Именно об этом предупреждает управление МЧС по Владимирской области.

В ночь на 17 мая температура воздуха на западе региона может опуститься до -1 градуса. На остальной территории области тоже будет холодно - около нуля, максимум - +2. Садоводам и дачникам, которые уже успели высадить в грунт рассаду помидоров, огурцов, клубники и так далее, стоит позаботиться о том, чтобы укрыть ее. Кустарники и деревья особо защищать не требуется - похолодание будет кратковременным. Разве что вы выращиваете какие-то особо теплолюбивые сорта - тогда надо укрыть и их.

Жителям Владимирской области повезло, что цветение плодовых деревьев почти закончилось - заморозки не повлияют на будущий урожай. К тому же они будут очень непродолжительными, всего несколько часов - уже утром в пятницу температура воздуха поднимется до +10 градусов, а в выходные днем будет до +18. Все-таки май месяц!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муромские пожарные спасли из горящего дома 9 человек
Жительница Лакинска чудом выжила, попав под колеса фуры
Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина
Владимирский "Кванториум" набирает детей на направление "Квантоматематика"
Александровцы срезали 800 метров кабеля с железной дороги
Муромскому историко-художественному музею исполнилось 100 лет
Владимирцев будут угощать шоколадными пряниками от муми-троллей и плюшками от Карлсона
Директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Павел Панфилов
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Губернатор Владимирской области уехал на военные сборы
Владимирский гимнаст выиграл «золото» и «бронзу» на первенстве России
За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 346 человек
«Т Плюс» направит на подготовку к ОЗП во Владимирской области 935 млн рублей
Во второй день соревнований «Золотые Купола» владимирские атлеты завоевали шесть медалей
Судьба Запольского озера до сих пор не решена
Житель Карабанова украл с предприятия фильтры для очистки воздуха, чтобы купить алкоголь
Нижегородцы грабили магазины в Гороховце и перепродавали товары в другом регионе
В выходные во Владимире изменятся маршруты автобусов и троллейбусов
Муромская транспортная полиция задержала браконрьера на Оке
Ночью в Коммунаре произошла кровавая бойня
В Вязниках вспыхнул частный дом
Во Владимирской области за ночь сгорели две машины
Пожилой владимирец зарезал двоих людей у своего дома
В Муроме из кабинета врача украли кошелек