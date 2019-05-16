Муромскому историко-художественному музею исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-16T14:22:08+03:00

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Муромский историко-художественный музей отмечает 100-летний юбилей. В часть памятной даты 18 мая в Муроме состоится торжественное открытие нового музейного фондохранилища. В этот же день состоится презентация книги "Музейный век. К столетию Муромского музея".

У истоков Муромского историко-художественного музея стояли Муромское научное общество и Кружок любителей естествознания, заложившие основу коллекций. А экспозиции музея открылись в родном доме Владимира Козьмича Зворыкина – уроженца Мурома, создателя современного телевидения, всемирно известного изобретателя, чьё 130-летие со дня рождения также отмечается в 2019 году.

Первыми руководителями учреждения стали академик живописи, ученик Ильи Репина Иван Куликов и будущий доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Жадин. Им удалось сохранить предметы древнерусского искусства из закрывающихся храмов, включая уникальные памятники почитания святых Петра и Февронии Муромских, собрание графов Уваровых из национализированного имения, частные коллекции муромских собирателей старины.

Собрание музея насчитывает около 100 тысяч предметов, отличается богатством и многообразием художественных, исторических, археологических и других коллекций. Музей активно экспонирует коллекции, ежегодно участвует в крупных выездных выставочных проектах, география которых охватывает всю Россию. Именно с выставки Муромского музея начался проект «Коллекционируя Россию», представляющий жителям Дальнего Востока собрания музеев средней России и служащий укреплению национальной идентичности.

ИСТОЧНИК KP.RU