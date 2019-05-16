Владимирцев будут угощать шоколадными пряниками от муми-троллей и плюшками от Карлсона

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-16T13:52:33+03:00

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18 мая во Владимире вновь пройдет международная акция «Ресторанный день». В честь этого события в нескольких местах города откроются однодневные кафе, угоститься в которых сможет каждый желающий.

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи не смогла остаться в стороне от такого интересного мероприятия, поэтому примет участие в акции с «Библиорестораном». Отличительная особенность кафе-библиотеки в том, что всем его гостям будут предложены угощения, приготовленные руками работников библиотеки по рецептам, найденным на страницах литературных произведений.

Гости смогут попробовать оладьи из тыквы от Золушки, шоколадные пряники от Муми-Троллей, пончики от Маяковского, плюшки от Карлсона, антоновские яблоки по-Бунински и многие другие блюда.

Библиоресторан откроется 18 мая в 15 часов на пр. Строителей, 23.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU