Владимирцев будут угощать шоколадными пряниками от муми-троллей и плюшками от Карлсона
18 мая во Владимире вновь пройдет международная акция «Ресторанный день». В честь этого события в нескольких местах города откроются однодневные кафе, угоститься в которых сможет каждый желающий.
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи не смогла остаться в стороне от такого интересного мероприятия, поэтому примет участие в акции с «Библиорестораном». Отличительная особенность кафе-библиотеки в том, что всем его гостям будут предложены угощения, приготовленные руками работников библиотеки по рецептам, найденным на страницах литературных произведений.
Гости смогут попробовать оладьи из тыквы от Золушки, шоколадные пряники от Муми-Троллей, пончики от Маяковского, плюшки от Карлсона, антоновские яблоки по-Бунински и многие другие блюда.
Библиоресторан откроется 18 мая в 15 часов на пр. Строителей, 23.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU