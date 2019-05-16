2019-05-16T13:52:33+03:00
Общество

Владимирцев будут угощать шоколадными пряниками от муми-троллей и плюшками от Карлсона

18 мая откроется Библиоресторан
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 мая во Владимире вновь пройдет международная акция «Ресторанный день». В честь этого события в нескольких местах города откроются однодневные кафе, угоститься в которых сможет каждый желающий.

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи не смогла остаться в стороне от такого интересного мероприятия, поэтому примет участие в акции с «Библиорестораном». Отличительная особенность кафе-библиотеки в том, что всем его гостям будут предложены угощения, приготовленные руками работников библиотеки по рецептам, найденным на страницах литературных произведений.

Гости смогут попробовать оладьи из тыквы от Золушки, шоколадные пряники от Муми-Троллей, пончики от Маяковского, плюшки от Карлсона, антоновские яблоки по-Бунински и многие другие блюда.

Библиоресторан откроется 18 мая в 15 часов на пр. Строителей, 23.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муромские пожарные спасли из горящего дома 9 человек
Жительница Лакинска чудом выжила, попав под колеса фуры
Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина
Владимирский "Кванториум" набирает детей на направление "Квантоматематика"
Александровцы срезали 800 метров кабеля с железной дороги
В ночь на пятницу во Владимирской области ожидаются заморозки
Муромскому историко-художественному музею исполнилось 100 лет
Директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Павел Панфилов
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Губернатор Владимирской области уехал на военные сборы
Владимирский гимнаст выиграл «золото» и «бронзу» на первенстве России
За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 346 человек
«Т Плюс» направит на подготовку к ОЗП во Владимирской области 935 млн рублей
Во второй день соревнований «Золотые Купола» владимирские атлеты завоевали шесть медалей
Судьба Запольского озера до сих пор не решена
Житель Карабанова украл с предприятия фильтры для очистки воздуха, чтобы купить алкоголь
Нижегородцы грабили магазины в Гороховце и перепродавали товары в другом регионе
В выходные во Владимире изменятся маршруты автобусов и троллейбусов
Муромская транспортная полиция задержала браконрьера на Оке
Ночью в Коммунаре произошла кровавая бойня
В Вязниках вспыхнул частный дом
Во Владимирской области за ночь сгорели две машины
Пожилой владимирец зарезал двоих людей у своего дома
В Муроме из кабинета врача украли кошелек