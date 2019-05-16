Директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Павел Панфилов
15 мая на должность директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области был назначен Павел Панфилов. Ранее он был советником губернатора, его считали главным претендентом на должность вице-губернатора по социальной политике.
Павел Панфилов родился в 1973 году в поселке Оротукан Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. До недавнего времени был заместителем гендиректора Корпорации развития Владимирской области (ликвидирована решением коллегии ДИЗО летом 2018 года еще при губернаторе Светлане Орловой). Последняя занимаемая должность - заместитель директора департамента имущественных отношений.
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