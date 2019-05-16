2019-05-16T13:46:54+03:00
Политика

Директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Павел Панфилов

Он пошел на повышение
Сергей МОРКОВКИН
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Павел ПанфиловПавел ПанфиловФото: Администрация Владимирской области
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15 мая на должность директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области был назначен Павел Панфилов. Ранее он был советником губернатора, его считали главным претендентом на должность вице-губернатора по социальной политике.

Павел Панфилов родился в 1973 году в поселке Оротукан Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. До недавнего времени был заместителем гендиректора Корпорации развития Владимирской области (ликвидирована решением коллегии ДИЗО летом 2018 года еще при губернаторе Светлане Орловой). Последняя занимаемая должность - заместитель директора департамента имущественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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