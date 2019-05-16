Губернатор Владимирской области уехал на военные сборы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-16T13:31:21+03:00

Он пробудет в военной академии Генштаба ВС РФ две недели

Изменить размер текста: A A

13 мая губернатор Владимирской области Владимир Сипягин начал проходить плановое обучение основам мобилизационной подготовки в военной академии Вооруженных Сил РФ. Учения продлятся более двух недель.

Пресс-служба главы региона отмечает, что Владимир Сипягин каждый день возвращается во Владимир и "держит руку на пульсе". Также в администрации Владимирской области отметили, что обучение должны пройти все избранные главы регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU