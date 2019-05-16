Губернатор Владимирской области уехал на военные сборы
Он пробудет в военной академии Генштаба ВС РФ две недели
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13 мая губернатор Владимирской области Владимир Сипягин начал проходить плановое обучение основам мобилизационной подготовки в военной академии Вооруженных Сил РФ. Учения продлятся более двух недель.
Пресс-служба главы региона отмечает, что Владимир Сипягин каждый день возвращается во Владимир и "держит руку на пульсе". Также в администрации Владимирской области отметили, что обучение должны пройти все избранные главы регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU