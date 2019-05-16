2019-05-16T13:24:10+03:00
Спорт

Владимирский гимнаст выиграл «золото» и «бронзу» на первенстве России

Владимирскую область представляли четыре гимнаста
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Воспитанник владимирской СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Владислав Новоксонов завоевал две медали на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров 16-17 лет, проходившем в городе Пензе с 6 по 11 мая.

Владислав стал лучшим в упражнении на кольцах и третьим – в опорном прыжке. По итогам соревнований владимирец вошел в состав молодежной сборной России по спортивной гимнастике.

В общей сложности в турнире участвовали более 100 человек из всех регионов страны. Владимирскую область представляли четыре гимнаста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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