2019-05-16T13:17:30+03:00
Общество

За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 346 человек

Из них 148 детей в возрасте до 17 лет
Алексей СУХОВ
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С 9 по 15 мая в больницы региона по поводу присасывания клещей обратилось 346 человек, в том числе 148 детей в возрасте до 17 лет. В прошлом году было зарегистрировано 367 человек, обратившихся по поводу укусов клещей, из них 178 детей.

С начала сезона активности клещей в медицинские организации области обратились 478 человек. Максимальное количество обращений во Владимире, в Муромском, Александровском и в Вязниковском районах.

- За прошедшую неделю исследовано 110 клещей на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае (г. Владимир). Всего с начала сезона активности клещей антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 7 случаях (Гусь-Хрустальный р-он – 2, Суздальский р-он – 2., Юрьев-Польский – 1., г. Лакинск – 1), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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