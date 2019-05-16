2019-05-16T13:08:46+03:00
Спорт

Во второй день соревнований «Золотые Купола» владимирские атлеты завоевали шесть медалей

А за два дня спортсмены выиграли 16 медалей
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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6 медалей – 3 золотые и 3 серебряные - завоевали владимирские спортсмены во второй день XXII Всероссийских соревнований «Золотые Купола» по тяжелой атлетике памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова.

Победителем в весовой категории «73 кг» стал Виктор Ощепков. Дмитрий Крылов стал лучшим в весовой категории «81 кг».Также Дмитрий выполнил норматив на звание «Мастера спорта России». Арсений Спицин завоевал первое место в весовой категории «свыше 109 кг».

Обладателями серебряных наград стали Даниил Железнов (весовая категория «81 кг»), Александр Галкин (весовая категория «102 кг») и Владимир Линёв (весовая категория «109 кг»).

В соревнованиях участвовали 23 команды со всей России. Турнир объединил в общей сложности около 200 человек. Владимирскую область представляли более 40 спортсменов.

За два соревновательных дня атлеты Владимира выиграли 16 медалей – семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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