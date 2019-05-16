Судьба Запольского озера до сих пор не решена

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-16T12:57:22+03:00

На место, где раньше проходила "Территория смыслов на Клязьме" есть претендент, но пока никакой конкретики

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После отъезда Светланы Орловой жители Владимирской области подумали, что теперь любимое место отдыха вернется им. Но нет. Озеро Запольское планируется отдать под военно-патриотический лагерь центра "Фрегат", который уже 15 лет проводит допризывные сборы для молодежи.

Однако сегодня, 16 мая руководитель ОЦВПВ «Фрегат» Андрей Сидоров заявил, что никаких договоренностей до сих пор достигнуто не было. По его словам, процесс подготовки идет лишь в стадии планирования, на данный момент ни губернатор, ни сама организация никаких соглашений не подписывали. По словам руководителя, какая-то конкретика в вопросе может появиться в течение ближайших двух недель.

Напомним, последние четыре года на озере Запольское проходил форум Росмолодежи "Территория смыслов на Клязьме" - трехмесячный съезд студентов, официально считающийся образовательным форумом. Купаться в озере жителям региона стало невозможно, и, судя по всему, еще не скоро там можно будет отдохнуть с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU