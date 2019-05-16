Житель Карабанова украл с предприятия фильтры для очистки воздуха, чтобы купить алкоголь

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-16T12:33:32+03:00

Вор не успел сдать в металлолом фильтры. Его задержала полиция

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В апреле текущего года в полицию заявил представитель одной из местных фирм. Он сообщил о пропаже фильтров для очистки воздуха.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские у одного из пунктов приема металлолома задержали 30-летнего безработного жителя города Карабаново. Мужчина выпивал в компании друзей, а когда алкоголь закончился, решил забраться на соседнее предприятие и украсть металлические емкости, чтобы сдать пункт приема.

В настоящее время возбуждено уголовное за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU