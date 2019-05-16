Нижегородцы грабили магазины в Гороховце и перепродавали товары в другом регионе
Воров задержали, когда те пытались вновь украсть
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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Нижегородской области 22-х и 18 лет.
По данным пресс-службы УМВД, молодые люди этой зимой приезжали в Гороховецкий район и грабили магазины. Продукты, алкоголь и бытовую химию они перепродавали уже в другом регионе.
Воров задержали, когда те пытались вновь украсть товар из магазина. Нижегородцы причастны к 6 эпизодам преступлений.
Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU