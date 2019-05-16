Нижегородцы грабили магазины в Гороховце и перепродавали товары в другом регионе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-16T12:26:41+03:00

Воров задержали, когда те пытались вновь украсть

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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Нижегородской области 22-х и 18 лет.

По данным пресс-службы УМВД, молодые люди этой зимой приезжали в Гороховецкий район и грабили магазины. Продукты, алкоголь и бытовую химию они перепродавали уже в другом регионе.

Воров задержали, когда те пытались вновь украсть товар из магазина. Нижегородцы причастны к 6 эпизодам преступлений.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU