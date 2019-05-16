В выходные во Владимире изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-16T12:02:38+03:00

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В субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в районе улицы Чайковского будут проходить ремонтные работы на магистральных трубопроводах тепловой сети. В связи с этим на все выходные изменятся марштуры некоторых автобусов и троллейбусов - по улице Чайковского транспорт ходить не будет.

Временно общественный транспорт пойдет так:

Троллейбусный маршрут №8 - от «Рябинки» через проспект Ленина и дальше по обычному маршруту, но не кольцевому - конечная будет на улице Балакирева.

Автобусные маршруты:

№ 18С - ул. Балакирева - поселок Лесной.

№ 28 - кольцо с разрывом «Рябинка» - ул. Балакирева.

Автобусы №№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 29С, 32, то есть все маршруты, которые на площади Победы поворачивают на улицу Чайковского, пойдут дальше по проспекту Ленина и будут сворачивать к Ново-Ямскому переулку и дальше по улицам Казарменная, МОПРа, Красноармейская выезжать на проспект Строителей (примерно по маршруту автобуса №5).

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты не изменятся.

ИСТОЧНИК KP.RU