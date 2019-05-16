2019-05-16T09:54:23+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за ночь сгорели две машины

Пострадавших нет
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первое возгорание припаркованного автомобиля случилось в 02.00 16 мая в Коврове. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. На момент возгорания в салоне машины никого не было. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.

В 03.26 загорелась вторая машина уже во Владимире, на ул. Безыменского. Площадь пожара - 0.5 "квадратов". Пострадавших, к счастью, тоже нет. На пожар выезжали 2 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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