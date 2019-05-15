Суд вынес приговор Меленковцу, изнасиловавшему 7-летнюю девочку
Год назад юноша, сильно напившись, практически изнасиловал ребенка
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В августе 2018 22-летний местный житель выпивал в бане. Сильно напившись, юноша совратил 7-летнюю девочку, совершив в ее отношении действия сексуального характера.
Как сообщает Прокуратура РФ во Владимирской области, Меленковский районный суд вынес приговор обвиняемому. Его признали виновным, назначив наказание в виде 12,5 лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU