Житель Ивановской области угнал в Собинке автомобиль

15 Май 14:36 2019-05-15T14:36:02+03:00

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Двадцатиоднолетнего жителя Ивановской области, сидевшего за рулем «Жигулей», задержали полицейские на одной из улиц Собинки. Молодой человек был пьян, а кроме того, как выяснили сотрудники ГИБДД, сидел за рулем чужого автомобиля. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, вечером перед задержанием молодой человек, работавший в одной из организаций района, выпил и отправился в магазин, но по пути увидел припаркованный автомобиль с незапертой дверью. Парень сел в авто и решил прокатиться на нем до Собинки, а потом вернуться обратно. Теперь ивановцу грозит ответственность за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU