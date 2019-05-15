2019-05-15T10:14:39+03:00
Общество

Во Владимирской области можно теперь получать выплату из маткапитала за второго ребенка в любом пенсионном отделении

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления малыша в семье
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любом отделении пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал.

Также это можно сделать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. На сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить размер выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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