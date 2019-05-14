Во Владимирской области возбудили уголовные дела на нетрезвых водителей

14 Май 17:32 2019-05-14T17:33:32+03:00

Один из них попал в ДТП

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Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего вязниковца, который управлял машиной в нетрезвом виде. Его автомобиль инспекторы остановили в конце апреля этого года. Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии.

При аналогичных обстоятельствах был задержан 35-летний житель Ковровского района. Водитель также повторно сел за руль нетрезвым.

В Собинском районе в апреле "попался" 30-летний мужчина. На него возбудили уголовное дело. В начале мая в деревне Петушинского района госавтоинспекторы, прибывшие на место ДТП, установили, что водитель одной машины - 44-летний местный житель - был пьян. Как и все перечисленные, он тоже сел за руль выпивший не в первый раз. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU