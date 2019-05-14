Ковровчанин выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

14 Май 17:31 2019-05-14T17:31:45+03:00

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Огонь вспыхнул ночью 12 мая в доме №11 по улице Машиностроителей в городе оружейников. Пожар занялся в квартире на втором этаже, где в одной из комнат спал молодой человек. Проснувшись от запаха дыма и гари, он обнаружил, что горит кухня, расположенная около входной двери. Поняв, что выйти в коридор не получится, ковровчанин решил выпрыгнуть в окно. Оказавшись на улице, молодой человек стал звать на помощь, и очевидцы вызвали пожарных. В результате огонь потушили, выгорело двенадцать квадратных метров кухни, а сам пострадавший не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU