В Юрьев-Польском мужчина вывез 600 килограммов металла с двора соседа

14 Май 16:42 2019-05-14T16:42:02+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, которого обвинили в краже.

По данным пресс-службы УМВД, осенью прошлого года полицейские остановили грузовик, в котором находился металлолом. Водитель и его пассажир так и не объяснили, где его взяли.

Выяснилось, что лом массой 600 килограммов был вывезен 37-летним мужчиной с территории двора соседа.

Зная, что хозяина нет дома, а часть двора не огорожена, злоумышленник приехал на грузовом автомобиле и украл лом, чтобы сдать его в пункт приема.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU