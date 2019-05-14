В Юрьев-Польском мужчина вывез 600 килограммов металла с двора соседа
Уголовное дело направлено в суд
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, которого обвинили в краже.
По данным пресс-службы УМВД, осенью прошлого года полицейские остановили грузовик, в котором находился металлолом. Водитель и его пассажир так и не объяснили, где его взяли.
Выяснилось, что лом массой 600 килограммов был вывезен 37-летним мужчиной с территории двора соседа.
Зная, что хозяина нет дома, а часть двора не огорожена, злоумышленник приехал на грузовом автомобиле и украл лом, чтобы сдать его в пункт приема.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU