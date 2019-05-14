Главой Октябрьского района города Владимира назначен Вячеслав Бочкарев
Он был заместителем главы района
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14 мая главой администрации Октябрьского района города Владимира был назначен Вячеслав Бочкарев. С октября прошлого года от исполнял обязанности главы районной администрации после того, как ее прежний глава Александр Максимов был назначен первым заместителем главы администрации города.
Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что ранее работал на производстве, в выборных органах и органах исполнительной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU