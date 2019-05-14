Главой Октябрьского района города Владимира назначен Вячеслав Бочкарев

14 Май 15:20 2019-05-14T15:20:03+03:00

Он был заместителем главы района

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14 мая главой администрации Октябрьского района города Владимира был назначен Вячеслав Бочкарев. С октября прошлого года от исполнял обязанности главы районной администрации после того, как ее прежний глава Александр Максимов был назначен первым заместителем главы администрации города.

Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что ранее работал на производстве, в выборных органах и органах исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU