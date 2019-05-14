2019-05-14T14:37:37+03:00
Происшествия

В Меленках утонул 15-летний подросток

Вероника ПАНИНА
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Тело 15-летнего подростка было обнаружено в озере «Кормилица» на окраине города Меленки. Как установил владимирский Следственный комитет, 13 мая вечером мальчик с друзьями вышел на пробежку. После занятий спортом ребятам решили искупаться в местном озере. То, что вода еще холодная - не выше +15 - их не остановило. После того, как ребята вышли из воды, на берег озера пришли еще подростки, и мальчик пошел с ними купаться второй раз.

Подростки говорят, что в воде мальчик почувствовал себя плохо, он поплыл к берегу, но стал тонуть. Друзья бросились ему на помощь, но сил вытащить его на берег у них не хватило. Как считают эксперты, вероятнее всего, у мальчика в холодной воде свело ногу, и он не смог двигаться.

Около 19 часов спасатели МЧС приехали по вызову и извлекли из воды тело погибшего. Следователи говорят, что мальчик рос в полной благополучной семье, с его родителями и сестрой сейчас работают психологи.

Следственный комитет проводит проверку, в результате будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Это первый случай гибели на воде в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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