Умер начальник правового управление владимирской мэрии Николай Панин

14 Май 14:15 2019-05-14T14:15:34+03:00

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13 мая не стало известного владимирского юриста и следователя, начальника правового управления Николая Панина. Прощание с ним состоится 15 мая в 9.00 в Свято-Боголюбском Алексеевском мужском монастыре в Добром (Константино-Еленинский проезд, 8).

Николай Панин родился в 1952 году в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Служил в военно-морском флоте, работал во ВНИИСС и обкомхозе Владимирской области. С 1977 года служил в милиции, в мае 1979 года перешел в прокуратуру. Параллельно с работой окончил Ивановский государственный университет по специальности "юриспруденция". Прошел все ступени карьерной лестницы надзорного ведомства от следователя до главы городской прокуратуры.

В 2004 году вышел в отставку и был приглашен начальником правового управления мэрии города. В этой должности провел 15 лет.

"Для сотрудников городской администрации известие о смерти Николая Ивановича Панина стало неожиданным, о его тяжелой болезни знали немногие. Николай Иванович - моряк-подводник, внешне суровый и немногословный, классический, как он сам себя называл, прокурор - не считал нужным говорить о своих недугах и боролся до последнего, но победить, к несчастью, не смог", - сообщается в опубликованном пресс-службой администрации города Владимира некрологе.

ИСТОЧНИК KP.RU